سنوات الخماسين.. الطبعة الثانية لكتاب ياسر رزق تصل المعرض الاثنين

في يومه الثاني.. إقبال كثيف من الأسر على معرض الكتاب - صور

بعد يومين من وفاته.. نفاذ الطبعة الأولى من سنوات الخماسين لياسر رزق



(مصراوي):

أكد المسئولون بجناح أخبار اليوم؛ أن الطبعة الثانية من كتاب "سنوات الخماسين" سوف تصل إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، يوم الاثنين المقبل، بعد نفاد الطبعة الأولى بالكامل.

وشهد اليوم الثاني بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسون، نفاد الطبعة الأولى من كتاب "سنوات الخماسين" للكاتب الراحل ياسر رزق، والذي رحل عن عالمنا، منذ يومين، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ورصدت كاميرا "مصراوي" النسخة الأخيرة من الكتاب، بجناح دار أخبار اليوم.

وكان قد صدر للراحل كتاب بعنوان "سنوات الخماسين" وهى آخر إصدارته، وقد أدرجت الهيئة العامة للكتاب ندوة لمناقشة هذا الكتاب ضمن فعاليات وأنشطة معرض القاهرة للكتاب بدورته الـ 53، الذى تم افتتاحه اليوم 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية.

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف.

وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية"، ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D.

كما تشهد استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي، المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة، ومنها الثقافة والفكر.

كما تشمل الفعاليات برنامجًا مهنيًا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، إلى جانب إتاحة البيع Online للكتب على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر، كما أن هذه الدورة، ويبلغ عدد الأجنحة بالمعرض 879 جناحًا.