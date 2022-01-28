ضبط مستلزمات جراحة وزراعة الأسنان مع راكب تركي بمطار القاهرة

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كتب ــ محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب "عيادة" مستلزمات خاصة بجراحة وزراعة الأسنان، أخفاها راكب تركي الجنسية بين طيات ملابسه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران، رحلة رقم 746 القادمة من اسطنبول، اشتبه هيثم أحمد مأمور اللجنة الجمركية في راكب تركي الجنسية يدرس بطب الأسنان قادما من تركيا، حاول الخروج من باب اللجنة الجمركية، وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة كريم نصيف مأمور الفحص، الذي أفاد بوجود كثافات متماثلة وتم تأكيد الاشتباه، وبالعرض على فتحي فوزي نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب، ضمت روضة طارق مأمورة الجمرك بإشراف عمرو عبد المنعم مدير الحركي، وتبين وجود 229 قطعة من الأمبولات والمستلزمات الخاصة بجراحة وزراعة الأسنان داخل حقائبه.

وقرر رضا أبو العزم مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحه الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.