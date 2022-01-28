عمليات دقيقة وخدمات بالمجان.. الصحة: الرعاية الصحية لغير القادرين تشمل هذه الفئات

03:37 م الجمعة 28 يناير 2022
عمليات دقيقة وخدمات بالمجان.. الصحة: الرعاية الصحية لغير القادرين تشمل هذه الفئات

وزارة الصحة والسكان

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كتب – أسامة علي:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين يقدم خدمات صحية متكاملة ومجانية لمستحقيه من المواطنين الذين لديهم معاش ضمان - معاش تكافل - معاش كرامة.

وأكدت وزارة الصحة، في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة، أن الخدمات المقدمة ابتداء من الكشف الطبي وحتى العمليات الجراحية الدقيقة والغسيل الكلوي وعلاج الأورام وجميع الخدمات مقدمة بالمجان

وحددت وزارة الصحة والسكان، الأوراق المطلوبة للاستفادة بخدمات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين.

وقالت الوزارة في منشور توعوي، إن هذه الأوراق تشمل بطاقة الرقم القومي فقط، عند التوجه للمراكز والوحدات الصحية.

وكانت وزارة الصحة أطلقت برنامج الرعاية الصحية لكبار السن في شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق 65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 مركز طبي موزعة على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى.

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