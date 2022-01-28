الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق والحرارة 14 بالقاهرة

02:45 م الجمعة 28 يناير 2022
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق والحرارة 14 بالقاهرة

الطقس

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مصراوي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضحت في بيان لها، قبل قليل، أنه من المتوقع أن تمتد السحب المنخفضة والمتوسطة لتشمل كافة السواحل، مشيرة إلى أن هناك تحسن فى الأحوال الجوية على باقى أنحاء الجمهورية، على الرغم من وجود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ١٤درجة مئوية.

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