في يومه الثاني.. إقبال كثيف من الأسر على معرض الكتاب - صور

02:32 م الجمعة 28 يناير 2022
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كتب – أسامة علي:
تصوير – محمود بكار:

شهد معرض الكتاب، الجمعة، في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، إقبالا كثيفا من الجماهير.

وحرصت الأسر المصرية على الحضور برفقة الأطفال لمعرض الكتاب، للاستمتاع في يوم الإجازة، لقضاء وقت ممتع داخل أروقة المعرض.

وافتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته ال 53، أبوابه، أمس، للزوار في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل دولة اليونان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

معرض الكتاب أرض المعارض وزارة الثقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب

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