بعد تكريم اسمي سمير غانم ودلال عبدالعزيز.. رامي رضوان يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

02:04 م الجمعة 28 يناير 2022
بعد تكريم اسمي سمير غانم ودلال عبدالعزيز.. رامي رضوان يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

الإعلامي رامي رضوان

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كتب – أسامة علي:

وجه الإعلامي رامي رضوان، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، على حسن استضافته لعائلة الفنان الراحل سمير غانم في حفل جوي بالرياض.

وقال رضوان عبر صفحته الشخصية على فيسبوك:"شكرا المستشار المحترم تركي آل الشيخ على كم الحب والتقدير الذي لمسناه منكم لعائلة الفنان سمير غانم، ولإرثهما الفني الكبير، وحرصكم على تكريم اسميهما الكبير في حفل joyawards المتميز".

وأضاف:"نهنئكم وهيئة الترفيه والمملكة العربية السعودية وأهلها الكرام على هذا الحفل المتميز، وكل التطوير الكبير الذي تشهده المملكة على كافة المستويات".

وتابع: "أدام الله الأخوة والاحترام والتعاون بين مصر والسعودية وأبناؤهما دائما".

رامي رضوان تركي آل الشيخ دلال عبدالعزيز سمير غانم هيئة الترفيه بالسعودية حفل جوي

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