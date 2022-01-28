الطقس.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تحسن تدريجي في الأحوال الجوية حتى هذا الموعد

01:50 م الجمعة 28 يناير 2022
الطقس.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تحسن تدريجي في الأحوال الجوية حتى هذا الموعد

تعرضت مصر لموجة من الطقس السيء

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كتب – أسامة علي:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار التحسن التدريجي لحالة الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وقالت غانم، لمصراوي، الجمعة، إن هناك زيادة في فترات سطوع الشمس على أغلب مناطق الجمهورية، مؤكدة أنه على الرغم أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، إلا أن هناك تحسن تدريجي في درجات الحرارة، والقاهرة تسجل 16 درجة مئوية للعظمى و الصغرى تنخفض لـ 8 درجات بزيادة 3 درجات عن الأمس.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن الطقس بارد خلال ساعات النهار على أغلب الانحاء، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وما زال شديد البرودة ليلا، يصل حد صقيع على شمال الصعيد وسط سيناء وتسجل درجات الحرارة أقل من 5 درجات.

ولفتت إلى أنه هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة السواحل الشمالية وبعض المناطق بالوجه البحري، على فترات متقطعة بكميات قليلة، إضافة إلى عودة الشبورة المائية على الطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري.

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الطقس الأرصاد حالة الجو درجات الحرارة الصقيع الأمطار الشبورة

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