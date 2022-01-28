وزير الأوقاف خطيبا.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس - بث مباشر

11:45 ص الجمعة 28 يناير 2022
وزير الأوقاف خطيبا.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس - بث مباشر

محمد مختار جمعة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة حول "حق الوطن والتضحية في سبيله"، ويتلو القرآن الشيخ هاني الحسيني.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة 25 من جمادى الآخرة 1443هـ، 28 يناير 2022م، "حق الوطن والتضحية في سبيله".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة

وأعربت عن ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوعات خطبة الجمعة لشهر فبراير المقبل.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن موضوعات خطبة الجمعة لشهر فبراير المقبل، هي كمل يلي:

1 . الجمعة الأولى - 4 فبراير 2022م - 3 رجب 1443هـ: مفهوم الأشهر الحرم.

2. الجمعة الثانية - 11 فبراير 2022م - 10 رجب 1443هـ: مخاطر الطلاق.

3. الجمعة الثالثة - 18 فبراير 2022م - 17 رجب 1443هـ: الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى.

4. الجمعة الرابعة - 25 فبراير 2022م - 24 رجب 1443هـ: الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:

محمد مختار جمعة مسجد الشرطة صلاة الجمعة خطبة الجمعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا