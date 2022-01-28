هاني الحسيني قارئا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس

كتب - محمود مصطفى:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة حول "حق الوطن والتضحية في سبيله"، ويتلو القرآن الشيخ هاني الحسيني.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة 25 من جمادى الآخرة 1443هـ، 28 يناير 2022م، "حق الوطن والتضحية في سبيله".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة

وأعربت عن ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوعات خطبة الجمعة لشهر فبراير المقبل.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن موضوعات خطبة الجمعة لشهر فبراير المقبل، هي كمل يلي:

1 . الجمعة الأولى - 4 فبراير 2022م - 3 رجب 1443هـ: مفهوم الأشهر الحرم.

2. الجمعة الثانية - 11 فبراير 2022م - 10 رجب 1443هـ: مخاطر الطلاق.

3. الجمعة الثالثة - 18 فبراير 2022م - 17 رجب 1443هـ: الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى.

4. الجمعة الرابعة - 25 فبراير 2022م - 24 رجب 1443هـ: الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة