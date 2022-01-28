شعراوي يتابع مع إحدى الشركات التعاون في إدارة وتشغيل وصيانة المجازر الحكومية

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع وفد من شركة "كير للمقاولات والصيانة" بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة.

وتم خلال اللقاء متابعة التنسيق بين الجانبين في ما يخص عرض الشركة لإدارة وتشغيل المجازر الحكومية التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها بمختلف محافظات الجمهورية في إطار المشروع القومي لتطوير المجازر.

وفي بداية اللقاء أكد اللواء محمود شعراوي، على الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية بملف صحة المواطنين ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات بما يساهم في توفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وإخراج المجازر من الكتل السكانية للحفاظ على البيئة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى رغبة وجدية الحكومة في تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وترحيبها بجميع الشركات الجادة الراغبة في الشراكة مع الحكومة في العديد من المجالات والملفات التي تهم المواطنين.

ولفت إلى أن من بين الملفات التي تهتم وزارة التنمية المحلية بالتعاون فيها مع القطاع الخاص والشركات الوطنية هي منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والمجازر الحكومية المطورة لحسن إدارة تلك المشروعات بصورة جيدة تحافظ على أي استثمارات تضخها الدولة في هذه القطاعات.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية والتي تشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان لتطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا حكوميا بالمرحلة الأولى.

وأوضح شعراوي أن هناك حوالي 41 مجزرا في 22 محافظة تمثل الأعلى في معدلات الذبيح بلغت نسب التنفيذ فيها من 85% إلى 100% وخلال شهر فبراير القادم سيتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتوريد المعدات والآلات الجديدة للمجازر.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من عدد 2 مجزر هما (لقانة بمحافظة البحيرة، رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر)، كما بلغت نسب التنفيذ 100% بعدد 29 مجزرا وجار تركيب المعدات الكهروميكانيكال.

وتراوحت نسب التنفيذ من 85% إلى 90% بعدد 3 مجازر وهي (دسوق بمحافظة كفر الشيخ/ جنزور بمحافظة المنوفية/ فاقوس بمحافظة الشرقية)، بالإضافة إلى إنشاء مجزرين (حكومي واستثماري) ومحجر صحي وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط حيث بلغت نسبة التنفيذ 85% وجار البدء في الأعمال الكهروميكانيكال.

وأكد اللواء محمود شعراوي على أهمية وجود تصور لدى الشركة للتعاون مع الجزارين والعمالة والأطباء البيطريين في إطار المنظومة الجديدة لعملية تشغيل وإدارة المجازر التي ستقوم بها الشركة في إطار مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر بمحافظات الجمهورية.

كما شهد الاجتماع استعراض بعض المقترحات الخاصة بطريقة التعاون بين الوزارة والشركة في أعمال إدارة وتشغيل وصيانة المجازر تمهيداً لتوقيع عقود التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة وكذا مقترحات التعاون فيما يخص وحدات تدوير المخلفات (الكوكر) في إطار تلك المنظومة وزيادة القيمة المضافة للمشروع والاستفادة من كافة المنتجات خاصة الجلود والمخلفات الخاصة بنواتج الذبح بصورة اقتصادية مناسبة وتطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات المطلوبة لوزارة البيئة وهيئة سلامة الغذاء لضمان تحقيق التكامل بين كافة أجهزة المعنية بالمنظومة.

ومن جانبهم رحب وفد شركة "كير المقاولات والصيانة" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات في المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية بما يحقق توجيهات القيادة السياسية واستراتيجية الحكومة في هذا الملف المهم وبما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.