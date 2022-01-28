كورونا في 24 ساعة| الطقس يؤجل وصول "مولنوبيرافير" مصر.. رئيس وزراء كندا يدخل العزل

08:31 ص الجمعة 28 يناير 2022
كورونا في 24 ساعة| الطقس يؤجل وصول "مولنوبيرافير" مصر.. رئيس وزراء كندا يدخل العزل

فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 1991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 351418 حتى اليوم.

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1991

متعافون اليوم

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إجمالي المتعافين

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