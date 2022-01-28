حدث ليلا| مصطفى الفقي: مبارك وطني.. رئيس تونس: 82 % من المواطنين يفضلون النظام الرئاسي

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أول صور من محطة شارع السودان ضمن المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق

نشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" صور تظهر حجم أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو بمحطة السودان بمحافظة الجيزة.

مصطفى الفقي: مبارك وطني.. ولا يوجد عسكري يخون بلده

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إنه نقل دراسته إلى العاصمة الإنجليزية لندن، عقب 10 أيام من وفاة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مضيفًا: "اخترت شخصية مكرم عبيد لإجراء الدكتوراه حولها، لأناقش من خلاله الفتنة الطائفية، وكانت مصر مختلفة وكان وزير المالية يهودي مصري قبل أن تطل إسرائيل بوجهها".

الأرصاد: عودة الأمطار في هذا اليوم "كميات كبيرة من المياه"

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عودة سقوط الأمطار على القاهرة الاثنين المقبل.

شكري ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون بين القاهرة وواشنطن

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وزيرة الهجرة: مصر حريصة على كرامة المواطنين بالخارج.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن عدد المصريين بالخارج يتراوح ما بين 10 إلى 14 مليون مصري، وهناك طرق مختلفة للتواصل معهم.

المجلس الرئاسي الليبي: المصالحة الوطنية طوق نجاة البلاد

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، أهمية مشروع المصالحة الوطنية الذي يُعد طوق نجاة للبلاد، حيث لا خيار أمام الليبيين إلا السلام والمصالحة الشاملة، وهو طريق الاستقرار والازدهار والتنمية.

إصابة 4 باختناق في حريق منزل بالصف.. والمعاينة: ماس كهربائي السبب

أصيب 4 أشخاص بحالات اختناق بالأدخنة؛ إثر حريق شبَّ في منزل بمركز الصف جنوب الجيزة، مساء الخميس.

رئيس تونس: 82 % من المواطنين يفضلون النظام الرئاسي

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إن 82 % من التونسيين يخيرون النظام الرئاسي في أولى النتائج التي كشفت عنها الاستشارة الوطنية إلكترونيا.

"اللهم بلغنا رمضان".. الإفتاء تستطلع هلال رجب الثلاثاء أول فبراير

أعلنت دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر رجب لعام 1443 هجرية يوم الثلاثاء 1 فبراير 2022.

"الميكروباص اطبق".. 3 وفيات و7 مصابين في حادث بالطريق الأوسطي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 أخرون في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي، مساء الخميس.