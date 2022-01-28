محافظ القاهرة يتفقد بعد غد امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب- محمد نصار:

يتفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صباح بعد غد السبت، مدرسة الجمعية الخيرية الإعدادية بنين بشارع بور سعيد بحي السيدة زينب بمناسبة بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 للتأكد من توافر سبل الراحة للتلاميذ أثناء تأدية الامتحانات.

من جهة أخرى، تنظم محافظة القاهرة، بعد غد السبت، ندوة تثقيفية تحت رعاية وحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد الشرطة تحت عنوان "عيد الشرطة السبعين..عطاء ..تضحية .. وفاء بالعهد"، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة.