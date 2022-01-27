هيثم الحاج: إقبال جماهيري غير مسبوق على إصدارات هيئة الكتاب بأول أيام المعرض

(مصراوي):

أعرب الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة الكتاب، عن سعادته البالغة بما شهده جناح هيئة الكتاب داخل المعرض، في الساعات الأولى من أول أيامه، من إقبال جماهيري غير مسبوق على إصدارات وسلاسل الجناح.

وأضاف هذا الإقبال يمثل انطلاقة قوية لفعاليات هذه الدورة، وما يمكن أن تسفر عنه من تحقيق مستهدفات الدولة في توفير سبل المعرفة للجمهور المصري بشتى الوسائل وأقلها تكلفة، بأن هذا الإقبال يمثل استجابة معرفية فاعلة من قبل الجمهور المصري لقيمة المعرفة، بالرغم من تحديات كورونا، فضلا عن انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

يذكر أن جناح هيئة الكتاب بالمعرض يضم مجموعة متنوعة من الإصدارات في شتى مناحي المعرفة، وأهمها رواجا يتمثل في "التربية والتعليم فى مصر"، الديانة فى مصر القديمة، الارض والفلاح، حرب اكتوبر، القاهرة تاريخها ونشأتها، المصادر المصرية القديمة، ما بعد العولمة، وسلاسل الأطفال التي عليها إقبال كبير، وسلسة رؤية للأطفال والكبار عليها، وسلسلة الأسرة، وجميعها بأسعار رمزية في متناول جميع الفئات.

كما يذكر أن الدورة الحالية 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها معالي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتعد هذه الدورة إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، ودولة اليونان هي ضيف شرف الدورة الحالية.

وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية".

ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D، كما تشهد الدورة الحالية استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي، المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة، ومنها الثقافة والفكر.

كما أن الفعاليات تشمل كذلك برنامجًا مهنيًا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، إلى جانب إتاحة البيع Online للكتب على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر، كما أن هذه الدورة، ويبلغ عدد الأجنحة بالمعرض 879 جناحًا.