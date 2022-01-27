"عن العاديِّين أبطال الحياة اليومية".. "خمس ورقات" مجموعة قصصية في معرض القاهرة للكتاب

(مصراوي):

انطلقت الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الخميس للجمهور وتستمر حتى 7 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس. وتم اختيار الأديب الكبير يحيى حقي شخصية العام، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".

وصدر حديثًا عن دار نشر المحروسة المجموعة القصصية "خمس ورقات" للقاص محمد العريان، والغلاف من تصميم مخلوف، للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.

وقالت دار المحروسة في إعلانها عن الكتاب: "خمس ورقات" مجموعة قصصية من ثماني قصص عن العاديِّين من البشر، أبطال الحياة اليومية، يُهزَمون كلَّ يوم، ويدفعهم الحب والأحلام للمقاومة.