إحباط تهريب مستلزمات طبية مع راكب قادم من الأردن قبل تهريبها بالمطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من مستلزمات العمليات الطبية والخيوط الجراحية، أخفاها راكب داخل جيوب سحرية بحقيبته لتضليل رجال الجمارك، والعبور بها وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الأردنية القادمة من عمّان، استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة الجمركية، وقام أحمد فوزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، والذي تلاحظ له وجود قاع سحري بإحدى حقائب الراكب وبفتحها وجد كمية من مستلزمات العمليات الجراحية مفرغة من العبوات الخاصة بها ملفوفة بلاصق، قام صبحي ربيع جابر مدير الجمرك بمناظرة المضبوطات وكلف سامي نبيل وأحمد أمين باستكمال التفتيش بدقة، وعثرا على قاع سحري شبيه أسفل حقيبة أخرى للراكب.

وأمر صبحي ربيع مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.