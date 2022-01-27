الطقس غدًا الجمعة.. تحسن نسبي في الحرارة.. وظاهرة مؤثرة شديدة البرودة

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة يومي الجمعة والسبت.

وقالت منار لمصراوي، إن البلاد تشهد تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، وانخفاضًا في درجات الحرارة بشكل تدريجي غدًا الجمعة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت أن الكتلة الهوائية القادمة من جنوب أوروبا ما زالت مؤثرة وشديدة البرودة، تعمل على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها البلاد منذ 13 يوماً.

وأشارت إلى أن الطقس السبت، سيكون باردًا خلال ساعات النهار شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن الفتاة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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