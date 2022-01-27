بـ250 مليون يورو.. تعرف على المسار النهائي لمترو الإسكندرية

كتب– أسامة علي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل "مترو الإسكندرية" بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 250 مليون يورو.

وبحسب بيان حكومي، يهدف مشروع مترو الإسكندرية إلى تطوير خط سكة حديد قائم وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.

وتتولى الهيئة القومية للأنفاق مسؤولية تنفيذ المشروع الذي يتضمن أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة، بالإضافة إلى عربات السكك الحديدية التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، إلى جانب الأعمال الخاصة بتجهيز الموقع، والأعمال الفنية الأخرى.

وتمتد المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر)، بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر و20 محطة أخرى، وتبلغ السرعة القصوى 80 كم في الساعة، وتم إضافة 5 محطات جديدة وهي: باب شرق – سبورتنج - ميامي – كفر عبده - محمد نجيب.

وجاء المسار النهائي الخاص بالمشروع على النحو التالي: