الطقس الجانح.. الأرصاد تكشف أسباب تكرار موجات البرد آخر 10 سنوات

09:04 م الخميس 27 يناير 2022
الطقس الجانح.. الأرصاد تكشف أسباب تكرار موجات البرد آخر 10 سنوات

تساقط الثلوج

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كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أسباب تكرار الموجات الباردة التي نشهدها حاليا في الأحوال الجوية وتؤثر على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت "إيمان" في تصريحات تليفزيونية، إن أسباب تكرار الموجات الباردة التي نشهدها في أخر 10 سنوات، وتسمى بموجات الطقس الجانحة، مع وجود ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة، وهطول الأمطار بكميات كبيرة وعواصف كبيرة، يرجع ذلك بسبب ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية: مع بداية الأسبوع المقبل ستعود درجات الحرارة لطبيعتها.

وأشارت إلى أن البلاد شهدت انخفاضا شديدا في درجات الحرارة منذ أسبوعين بسبب منخفض جوي على جزيرة قبرص، عمل على خفض درجات الحرارة، وانخفاض نسبة الرطوبة، ما جعل المواطن يشعر بالبرودة، لافتة إلى أن نشاط الرياح أدى إلى شعور المواطن بانخفاض درجات الحرارة على مستوى الجمهورية.

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