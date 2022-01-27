"علمية كورونا" تدرج أول دواء فموي ببروتوكول العلاج.. واستخدامه لتلك الفئة

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر باللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن اللجنة أقرت إضافة عقار مولونبيرافير لعلاج مرضى كورونا، بعد موافقة هيئة الدواء المصرية، الاثنين، على منحه رخصة الاستخدام الطارئ.

كانت هيئة الدواء قالت إن المستحضر سيتم تصنيعه محليا من خلال 5 شركات محلية كمرحلة أولى، وسوف يعقبها عدة شركات أخرى ما زالت في مراحل التقييم المختلفة.

وهذا العقار يعد أول علاجا فمويا للبالغين المعرضين لمخاطر عالية.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم إقرار الدواء لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسطة، وسيتم حصر تداوله داخل المستشفيات فقط في المرحلة الأولى، لضمان استخدامه تحت الإشراف الطبي الكامل، ووفقاً للمعايير التي تقرها اللجان العلمية لضمان المتابعة العلاجية المستمرة.

ودواء "مولونوبرفير"، هو نفس العقار الذي تنتجه شركة "ميرك" لكنه يصنع في مصر، بعدما سمحت الشركة الأميركية لصانعي الأدوية الآخرين بإنتاج عقارها في خطوة تهدف إلى مساعدة ملايين الأشخاص للحصول على الدواء الذي يحتمل أن ينقذ الأرواح.

ويعمل "مولنوبيرافير" على تقليل قدرة الفيروس على التكاثر وإبطاء مخاطر المرض، ويتناول عن طريق الفم.

وأشارت اللجنة العلمية إلى أن الدواء يغير في التركيب الجيني للفيروس، بحيث يتم إضعافه.

وفي التجارب السريرية، فإن هذا الدواء، الذي أُنتج خصيصا لعلاج الأنفلونزا، قلل مخاطر العلاج بالمستشفى أو الوفاة إلى النصف.