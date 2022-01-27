الطقس.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

08:42 م الخميس 27 يناير 2022
الطقس.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

تعرضت مصر لموجة من الطقس السيء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد تحسن حالة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد حاليا.

وقالت "إيمان" في تصريحات تليفزيونية، إنه يتوقع بداية من غدٍ الجمعة 28 يناير، حدوث تحسن نسبي في الأحوال الجوية، على أن تنعدم فرصة سقوط الأمطار يوم السبت المقبل.

وأشارت إلى أن البلاد شهدت انخفاضا شديدا في درجات الحرارة منذ أسبوعين بسبب منخفض جوي على جزيرة قبرص يعمل على خفض درجات الحرارة، وكذلك انخفاض نسبة الرطوبة، ما جعل المواطن يشعر بالبرودة، لافتة إلى أن نشاط الرياح أدى إلى شعور المواطن بانخفاض درجات الحرارة على مستوى الجمهورية.

ونوهت بأن البلاد شهدت اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بمعدل درجتين عن أمس، مؤكدة أن زيادة فترة الموجة إلى أسبوعين أدى إلى إحساس المواطن أن انخفاض درجات الحرارة مؤثرة عليه في الوقت الحالي.

اقرأ أيضًا..

- الطقس السيئ.. الأرصاد تكشف المناطق المعرضة لسقوط ثلوج

الطقس الأرصاد الأمطار الشبورة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1910

إصابات اليوم

29

وفيات اليوم

1870

متعافون اليوم

415468

إجمالي الإصابات

22460

إجمالي الوفيات

349427

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • 3 وفيات و7 مصابين في حادث بالطريق الأوسطي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا