الطقس.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد تحسن حالة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد حاليا.

وقالت "إيمان" في تصريحات تليفزيونية، إنه يتوقع بداية من غدٍ الجمعة 28 يناير، حدوث تحسن نسبي في الأحوال الجوية، على أن تنعدم فرصة سقوط الأمطار يوم السبت المقبل.

وأشارت إلى أن البلاد شهدت انخفاضا شديدا في درجات الحرارة منذ أسبوعين بسبب منخفض جوي على جزيرة قبرص يعمل على خفض درجات الحرارة، وكذلك انخفاض نسبة الرطوبة، ما جعل المواطن يشعر بالبرودة، لافتة إلى أن نشاط الرياح أدى إلى شعور المواطن بانخفاض درجات الحرارة على مستوى الجمهورية.

ونوهت بأن البلاد شهدت اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بمعدل درجتين عن أمس، مؤكدة أن زيادة فترة الموجة إلى أسبوعين أدى إلى إحساس المواطن أن انخفاض درجات الحرارة مؤثرة عليه في الوقت الحالي.

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