غدًا.. فتح بوابات معرض الكتاب أمام الجمهور في الواحدة ظهرًا

08:41 م الخميس 27 يناير 2022
غدًا.. فتح بوابات معرض الكتاب أمام الجمهور في الواحدة ظهرًا

معرض القاهرة للكتاب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فتح بوابات المعرض أمام الجمهور، غدا الجمعة، وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا.

يأتي ذلك تشجيعا وتيسيرا على زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 53، للسماح للجمهور بالدخول إلى مقره بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام المعرض في مركز المعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة، بدءًا من الأربعاء 26 يناير 2022.

22

معرض الكتاب افتتاح معرض الكتاب وزارة الثقافة

الخبر التالى:

الطقس.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1910

إصابات اليوم

29

وفيات اليوم

1870

متعافون اليوم

415468

إجمالي الإصابات

22460

إجمالي الوفيات

349427

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • 3 وفيات و7 مصابين في حادث بالطريق الأوسطي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا