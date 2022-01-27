غدًا.. فتح بوابات معرض الكتاب أمام الجمهور في الواحدة ظهرًا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فتح بوابات المعرض أمام الجمهور، غدا الجمعة، وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا.

يأتي ذلك تشجيعا وتيسيرا على زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 53، للسماح للجمهور بالدخول إلى مقره بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام المعرض في مركز المعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة، بدءًا من الأربعاء 26 يناير 2022.