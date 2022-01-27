رئيسة "قومي المرأة" تشارك في اتجماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لمناقشة تأثير الزيادة السكانية على الأمن القومي المصري، برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور أعضاء اللجنة، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الصحة.



وأكدت مرسي أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يمثل خطة استراتيجية تم إعدادها من قبل عدد من الوزارات والجهات بقيادة دولة رئيس الوزراء وأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منوط بها التنسيق والمتابعة والتقييم، وسيقوم بالتنفيذ كل من وزارة الصحة والسكان وزارة التضامن والمجلس قومي للمرأة والمجلس قومي للأمومة والطفولة والمركز الديموجرافي، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن خمس محاور رئيسية، وهي محور التمكين الاقتصادي للمرأة محور التدخل الخدمي، محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي محور التحول الرقمي ومحور التدخل التشريعي وسيتم العمل في جميع محافظات حياه كريمة.