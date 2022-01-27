الطقس السيئ.. الأرصاد تكشف المناطق المعرضة لسقوط ثلوج

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كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- حازم جودة:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أبرد المناطق المتضررة والمعرضة لسقوط ثلوج خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار في تصريح خاص لـ"مصراوي": "يتوقع خلال الأيام المقبلة أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وأغلب مناطق شمال البلاد نهارًا من 15 إلى 16 درجة مئوية".

وأوضحت أن أبرد المناطق التي تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة هي مناطق شمال الصعيد لتسجل درجة حرارة بين 4 و5 درجات ليلًا، بجانب مرتفعات سانت كاترين ومناطق وسط سيناء مثل نخل والتي تنخفض فيها درجات الحرارة لأقل من الصفر، كما تصل إلى 3 تحت الصفر خاصة في مرتفعات سانت كاترين.

وأشارت "منار" إلى أن المناطق المعرضة لسقوط ثلوج، تتمثل في في مرتفعات سانت كاترين بسبب انخفاضات درجات الحرارة التي تصل لـ 3 و 4 تحت الصفر.

وتابعت: أما الصقيع يوجد في المدن الجديدة مثل المناطق الزراعية والتي تنخفض فيها درجات الحرارة لـ 5 درجات، وتتمثل في شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب المدن الجديدة ومناطق المزروعات في الدلتا والوجه البحري وتنخفض فيها درجات الحرارة عن 5 درجات.

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