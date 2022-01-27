مستشار رئيس الوزراء: حدائق القاهرة الجديدة تستوعب أمطار الأربعاء (صور)

07:45 م الخميس 27 يناير 2022
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كتب– يوسف عفيفي:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تظهر استيعاب الحدائق والجزر لبعض مياه الأمطار الحالية التي تشهدها البلاد جراء موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد حاليا.

وقال يونس: "استيعاب الحدائق والجزر لبعض مياه الأمطار في القاهرة الجديدة، والتي تم تجهيزها خصيصاً لهذا الأمر من ضمن الحلول غير التقليدية التي تم تنفيذ جزء منها بالمدينة، الأمر الذي ساعد في فتح جميع الطرق والمحاور بالمدينة بعد انتهاء الأمطار بفترة قليلة".​

حدائق القاهرة الجديدة مياه الأمطار الطقس هاني يونس

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