أطفال وشباب وأجانب.. إقبال جماهيري في أول أيام معرض الكتاب (صور)

07:38 م الخميس 27 يناير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:

تصوير – زياد أحمد:

رصدت عدسة "مصراوي" في اليوم الثاني لمعرض القاهرة لدولي للكتاب في دورته الـ53، إقبالا كبيرا من الجمهور على شراء واقتناء وتصفح الكتب بالمعرض.

وأظهرت الصور، حرص الأطفال بصحبة أسرهم على الدخول للمعرض وافتراش الأرض لتصفح كتب الأطفال، كما شهد المعرض إقبال الشباب من مختلف الأعمار، بجانب وجود جنسيات أجنبية.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام المعرض في مركز المعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة، بدءًا من الأربعاء 26 يناير 2022.

معرض الكتاب معرض القاهرة للكتاب وزارة الثقافة شراء الكتب يحيى حقي

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