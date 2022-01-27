إقبال جماهيري ضخم على جناح الطفل بمعرض الكتاب (صور)



(مصراوي):

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أن تخصيص قاعة لأنشطة الأطفال بالدورة 53 من معرض الكتاب يعكس اهتمام الدولة المستمر ببناء الإنسان والذى يضم فى محاوره المتعددة تنشئة جيل جديد واع ومستنير.

وأضافت في بيان لها، اليوم الخميس أن الإقبال الجماهيري على فعاليات جناح الطفل يعبر عن الرواج والحراك المعرفي بين النشء، كما يجسد مشهدًا ثقافيًا حضاريًا ومتميزًا.

يذكر أن القاعة المخصصة للطفل شهدت منذ الساعات الأولى فى عمر الدورة الـ53 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا كبيرا من الأطفال والاسرة المصرية، حيث تقدم العديد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالنشء، كما أن البرنامج الثقافي لجناح الطفل يتضمن أربعة أركان، وهي ركن الحكايات، الورش التفاعلية، الورش الفنية والعروض المسرحية، وتشمل هذه المحاور كافة الوسائل العلمية والثقافية المتعلقة بتطوير وتنمية مهارت الطفل.