​البابا تواضروس يستقبل وفدا إعلاميا أفريقيا - صور

03:56 م الخميس 27 يناير 2022
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كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، وفدًا إعلاميًّا من 6 دول أفريقية وذلك في إطار زيارتهم الحالية لمصر بدعوة من وزارة الدولة للإعلام.

وضم الوفد إعلاميين من دول ليبريا، وتنزانيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وسيراليون، وكينيا.

ورحب قداسة البابا تواضروس بالوفد وحدثهم عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيرًا إلى أن أهم ما تتميز به الكنيسة هو التعليم اللاهوتي والاستشهاد والرهبنة.

كما ألمح قداسته إلى خدمة الكنيسة القبطية الممتدة في كافة أنحاء العالم، ولاسيما في أفريقيا.

وأشار إلى المستشفى التي أنشأتها الكنيسة القبطية في كينيا وهي أكبر مستشفى هناك، وكذلك هناك مدرسة صناعية تم إنشاؤها في بوروندي، إلى جانب العديد من الخدمات التي تقدمها في عدة دول أفريقية.

وفي الختام قدم قداسته هدية تذكارية للوفد عبارة عن كتاب عن مسار العائلة المقدسه وأيقونة قبطية لزيارة العائلة المقدسة لمصر.

حضر اللقاء القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.

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