ضبط أقراص مخدرة مع مصري قادم من إيطاليا بمطار القاهرة

03:52 م الخميس 27 يناير 2022
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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من العقاقير والمواد المخدرة، أخفاها راكب مصري بين طيات ملابسه داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة "إير كايرو" القادمة من إيطاليا، اشتبه محمد إبراهيم شاكر مأمور الجمرك في راكب مصري، وبالعرض على محمد حميدة مدير الإدارة، قرر تكليف سيد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش أمتعة الراكب، وتبين وجود 200 قرص من عقار الترامادول المخدر مخبأة بين طيات الملابس.

وقرر زكريا حسب الله، مدير عام الجمارك بمبني الركاب رقم 1، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

جمارك مطار القاهرة الدولي أقراص مخدرة إيطاليا مطار القاهرة

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