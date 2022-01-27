برلماني: الزيادة السكانية عقبة تُعطل مسار التنمية

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد أبوزيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية تمثل تحديًا وعقبة أمام الدولة، خاصة وأنها تعطل مسار التنمية وتشكل ضغطًا كبيرًا على موارد الدولة.

وأضاف أبوزيد، في بيان، اليوم الخميس: سبق أن تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خطورة الزيادة السكانية وأثرها مستقبلا على البلاد الأمر الذي يتطلب سرعة التحرك لمواجهتها.

وأشار إلى الحجم الضخم من الإنجازات والمشروعات القومية والخدمية التي تنفذها الدولة على أرض الواقع وكذلك كافة أوجه الدعم الذي يقدم لصالح المواطنين في ضوء الزيادة السكانية التي كلما زادت تجعل المواطن لا يشعر بهذا الإنجاز الذي يتم من أجل أن يعيش حياة كريمة.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التوعية بهذا الأمر السلبي الذي يؤثر على التنمية والذى يعد مسؤولية المواطن في المقام الأول، وهناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكاني، مشيرًا إلى أنه لم تكن أبدا مسئولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها مسئولية يدخل فيها المواطن، متابعا: من المهم أن يدرك أنه مسئول وشريك أساسي لضبط النمو السكاني أملا في الوصول إلى معدلات زيادة سكانية تتناسب وتتوافق مع نمو الاقتصاد.



وأضاف أن زيادة عدد السكان يؤثر سلبًا على مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليم والصحة والإسكان ومستوى المعيشة وتناقص الخدمات للمجتمع بشكل عام و للأفراد بشكل خاص والإضرار بالبيئة واستنزاف الموارد الطبيعية لاسيما الأرض الزراعية ومصادر الطاقة وخفض نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والغذائية.



وطالب النائب أحمد أبوزيد بوضع خطة استراتيجية للتوعية بخطورة هذه القضية من خلال جميع المؤسسات والجهات الشبابية والثقافية والإعلامية لتوعية المواطنين بالآثار السلبية للقضية وأضرارها على المجتمع بأسرة لأن هذه المشكلة ليست فردية ولكن مشكلة الجميع وتتطلب سرعة التعاون من أجل الحفاظ على مكتسبات الدولة التي تحققت على أرض الواقع.​