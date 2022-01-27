بالشروط والتفاصيل.. بيت الزكاة يعلن عن وظائف خالية بمختلف القطاعات

03:10 م الخميس 27 يناير 2022
بالشروط والتفاصيل.. بيت الزكاة يعلن عن وظائف خالية بمختلف القطاعات

الأزهر

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كتب- محمود مصطفى:

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف شيخ الأزهر، عن حاجته لشغل العديد من الوظائف الخالية في مختلف القطاعات، وذلك في إطار خطط التوسع وتطوير الخدمات المقدمة من بيت الزكاة والصدقات لكافة المستفيدين.

وشملت القطاعات التي أعلن بيت الزكاة عن وجود وظائف خالية منها قطاع الإسكان والبنية التحتية، والمكاتب الإقليمية، وتنمية الموارد ، والشئون الإدارية، والتقييم والمتابعة والعلاقات العامة والشئون القانونية.

ويمكن لمن تنطبق عليهم الشروط التقدم لشغل هذه الوظائف ومعرفة كافة التفاصيل عن الوظائف الخالية من خلال اللينك التالي

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ويأتي ذلك تمشيا مع خطط تطوير منظومة العمل داخل بيت الزكاة والصدقات لاستكمال دوره التنموي الهام في دعم الفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة والصدقات، إضافة إلى زيادة عدد المستفيدين وتقديم أفضل خدمة لهم طبقاً للشريعة.​

الأزهر بيت الزكاة والصدقات قطاع الإسكان البنية التحتية

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