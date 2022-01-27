القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي لطب أمراض القلب

كتب- محمد سامي:

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوي لطب أمراض القلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين في مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية وذلك في الفترة من 26-28 من يناير الجاري.

وتضمن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية التي تستعرض أحدث الطرق والإرشادات الطبية في مجال طب القلب والقسطرة التداخلية، وعدد من الجلسات العلمية التي تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب، بالإضافة لمناقشة الحالات الطبية المعقدة ومهارات القسطرة التداخلية المتقدمة بإستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة ، بهدف تبادل الخبرات الطبية ومناقشة الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج.

وقام الخبراء بإجراء عدد من عمليات القسطرة التداخلية ونقلها بالبث المباشر من داخل وحدة القسطرة بمستشفى القلب التخصصي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة إلى قاعات المؤتمر وشرح خطواتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأكبر عدد من الأطباء الحاضرين ونقل الخبرات الطبية لهم.

وعلى هامش المؤتمر، تم عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل لشباب الأطباء والأخصائيين والاستشاريين مع التدريب العملى على نماذج العمليات وأجهزة الفحص المختلفة، وذلك بمشاركة نخبة من أطباء القوات المسلحة.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.​