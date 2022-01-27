صور.. إقبال كبير على معرض القاهرة الدولي للكتاب في ساعاته الأولى

كتب- مصراوي:

تصوير- محمود بكار:

شهدت الساعات الأولى من افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسون، إقبالاً كبيراً، من الجماهير التي اصطفت في طوابير طويلة أمام أبواب المعرض.

وتقام الدورة تحت شعار هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، وتضم 5 قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبـة، وعـدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) 49 ناشرا، وعـدد الناشرين العرب 298 ناشرا عربيا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصـة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا.