قطار هدية.. وزير النقل يبحث مع تالجو الإسبانية موعد توريد 7 قطارات جديدة

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كتب- أسامة علي:

عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا، مع وفد شركة تالجو الإسبانية العالمية برئاسة جونزالو فرناندير، الرئيس التنفيذي للشركة لبحث دعم التعاون المشترك في مجال الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية.

واستعرض الوزير خطة توريد 7 قطارات تالجو سيتم توريدها من الشركة بواقع 6 قطارات تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو وقطار تقوم الشركة بتوريده كهدية للشعب المصري.

وأكد وفد تالجو على أن الشركة تعطي هذا المشروع الأولوية الأولى من بين المشروعات المختلفة التي تقوم الشركة بتنفيذها.

كما أكد على شحن القطار الأول خلال النصف الأول من شهر فبراير وأن يتم ضغط جدول شحن القطارات الأخرى تباعا حيث طالب بتوريد كافة القطارات خلال العام الحالي لتدعيم أسطول قطارات السكك الحديدية المصرية لاستمرار تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب خاصة وأن قطارات تالجو تتمتع بمستوى خدمات فاخر والتي مكنتها من الاستحواذ على أكثر من 60% من القطارات السريعة العاملة بإسبانيا.

كما قدم وفد تالجو عرضا للتعاون مع وزارة النقل المصرية لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم جديدة ذات مستوى فاخر وفقا لأعلى المعايير الأوروبية وبتمويل ميسر من الحكومة الإسبانية.

واتفق الجانبان على استمرار تكثيف اللقاءات المشتركة لبحث كافة جوانب العرض المقدم من الشركة مع التأكيد على أهمية توطين صناعة عربات النوم في مصر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل المستمر على توطين صناعة كافة مجالات النقل في مصر

وأكد وزير النقل على أن هناك احتياجات مستقبلية من قطارات الركاب والتي ستعمل على الشبكة الحالية وكذلك شبكة القطارات السريعة المستقبلية التي يمكن للطرفين التعاون فيها.