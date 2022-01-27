القوى العاملة: صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالفيوم

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة إن مديرية القوى العاملة بالفيوم صرفت منحا للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع مليون و519 ألفا و220 جنيها كرعاية اجتماعية لـ 3011 عاملا غير منتظم وصرف 14 ألفا و336 جنيها رعاية صحية لـ 247 عاملا، فضلا عن تسجيل 150 عاملا جديدا بالمنظومة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المديرية عينت 556 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري منهم شاب من ذوي القدرات وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وتسجيل 1785 من راغبي العمل منهم 20 من ذوي القدرات فضلا عن استخراج 643 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبدالفتاح، مدير المديرية، في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي، إن المديرية فتشت في مجال التفتيش العمالي على 269 منشأة، وأسفر عن تحرير 6 محاضر للمنشآت المخالفة فضلا عن عمل 12 حملة تفتيشية، كما تلقت 24 شكوى عمالية وتسوية 6 شكاوى منها وديا وإحالة 3 منها للقضاء وحفظ 8 شكاوى وتبقت 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وتم عقد 7 ندوات توعية للعمال.

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية فتشت المديرية على 123 منشأة، وأسفر عن تحرير 27 محضرا للمنشآت المخالفة، وبحث 5 شكاوى فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.