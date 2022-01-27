كورونا في 24 ساعة| توجيهات عاجلة من الصحة.. وعودة الإغلاق في هذه الحالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 1870 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 349427 حتى اليوم.

ويرصد مصراوي، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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