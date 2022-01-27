اليوم.. مركز إبداع قبة الغوري يستضيف فرقة رضا

02:00 ص الخميس 27 يناير 2022
اليوم.. مركز إبداع قبة الغوري يستضيف فرقة رضا

مركز إبداع قبة الغوري

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يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الخميس، حفلاً جديدًا لفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

يذكر أن الفرقة تأسست عام 1959، وقدمت أولى عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس من نفس العام، وبلغ عدد أعضائها عند التأسيس 13 راقصة، و13 راقصًا، و 13 عازفًا حتى وصل العدد حاليًا إلى 180 فنانًا، صمم رقصاتها الفنان الكبير "محمود رضا"، والتي استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والنوبة، بمشاركة راقصة الفرقة الأولى "فريدة فهمي".

وأصبحت الفرقة تابعة لوزارة الثقافة عام 1961، وتولى إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا، كما كون الموسيقار علي إسماعيل أوركسترا خاصة بالفنون الشعبية لمصاحبة الفرقة وقام بتلحين عدد كبير من أشهر استعراضاتها.

وقدمت فرقة رضا عروضها في مختلف دول العالم، ونجحت في تحقيق المراكز الأولى بمعظم المحافل والمهرجانات الدولية التي مثلت مصر خلالها.

مركز إبداع قبة الغوري فرقة رضا قطاع صندوق التنمية الثقافية

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