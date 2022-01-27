غلق كلي لشارع ربيع الجيزي بالجيزة لمدة 6 أيام- فيديو

كتب يوسف عفيفي:

أغلقت محافظة الجيزة، شارع ربيع الجيزي في الاتجاهين وتقاطعه مع أسفل الطريق الدائري لوقوف المعدات والآلات المستخدمة في الأعمال (ونش عملاق) بشكل كلي، على أن تكون أعمال الغلق ابتداء من الســاعة ١٢ صباحاً وحتى الســاعة ٦ صباحاً فقط طوال فترة الأعمال حتى يوم الاثنين المقبل.

وبحسب بيان، يأتي ذلك نتيجة قيام الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والتي تشرف على تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية بالبدء في أعمال تركيب الكمـر الخرساني بجسم الطريق الدائري في الاتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزي.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه سيتم إجراء بعض التحويلات المرورية بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور وهي على النحو التالي:

-حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة عن طريق شارع ربيع الجيزى وترغب بالسير إتجاه ميدان المنيب ،تقوم بالدوران من فتحة الدوران الكائنة أمام سوق السمك والعودة مرة أخرى وإستكمال السير حتى شارع الكولدير، ثم الدخول يميناً بشارع الكولدير وصولاً إلى شارع البحر الأعظم ثم السير بشارع البحر الأعظم وصولاً حتى ميدان المنيب.

-حركة المركبات القادمة من ميدان المنيب وترغب في السير بشارع ربيع الجيزى تقوم بإستكمال السير بشارع البحر الأعظم حتى فتحة الدوران الكائنة أمام القرية الفرعونية والعودة مرة أخرى، ثم الدخول يميناً بإتجاه شارع الكولدير وصولاً حتى شارع ربيع الجيزى ثم الدخول يميناً بشارع ربيع الجيزى وصولاً لميدان الجيزة.

ونوهت محافظة الجيزة، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وممثلي هيئة الطرق والكبارى قامت بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمـال بالكامل لضمان أمـن وسلامة المواطنين وكـذا تركـيـب اللـوحـات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

وأوضحت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.