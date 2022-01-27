غلق جزئي لشارع الأهرام لمدة 3 أيام أعلى محور اللبيني بالجيزة

12:00 ص الخميس 27 يناير 2022
غلق جزئي لشارع الأهرام لمدة 3 أيام أعلى محور اللبيني بالجيزة

شارع الأهرام

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب يوسف عفيفي:

أغلقت محافظة الجيزة، شارع الأهرام أعلى محور اللبيني بالاتجاهين بشكل جزئي، وحتى صباح السبت الموافق 29/1/2022 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الـ 5 صباحاً فقط دون تعطيل لحركة المرور.

وبحسب بيان، جاء ذلك نتيجة قيام الشركة القائمة على أعمال رفع كفاءة خط غاز طبيعي وتغذية منطقة الحرانية بمدينة أبوالنمرس.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسؤلو مركز ومدينة أبوالنمرس وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بإتخاذ مايلزم نحو تحذير وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال حيث تم نشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية ولضمان أمن وسلامة المارة والمركبات.

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين بالإلتزام بتوجيهات اللجان المرورية وتعليمات اللوحات الإرشادية لتفادي التكدسات.

شارع الأهرام محور اللبيني الجيزة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1910

إصابات اليوم

29

وفيات اليوم

1870

متعافون اليوم

415468

إجمالي الإصابات

22460

إجمالي الوفيات

349427

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|الصحة: تسجيل 1910 إصابة جديدة بكورونا .. و 29 حالة وفاة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا