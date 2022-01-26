رقم قياسي تشريعي جديد.. "النواب" يحيل 23 مشروع قانون إلى اللجان النوعية خلال 72 ساعة

مصراوي

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أقل من 72 ساعة؛ وتحديدًا في جلسات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 23 مشروعًا من مشروعات القوانين، مقدمة من الحكومة وعدد من النواب، و4 قرارات رئاسية، إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس؛ للمناقشة ووضع تقرير بشأنها.

جلسة الأحد

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب 4 قرارات لرئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها؛ وهي:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.

4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات- المساعدة في تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.

وأُحيلت هذه القرارات إلـى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وأحال وكيل المجلس 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي:

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال المجلس 6 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، وهي:

1) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تجريم تشويه الوجه الحضاري للمدن، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.

2) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة مرفت الكسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وأحيل إلى لجنة الخطة والموازنة.

3) مشروع قـانون مقدم من النائب لطفي شحاتة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشؤون الصحية.

4) مشروع قـانون مقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية.

5) مشروع قـانون مقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف، والشؤون الدستورية والتشريعية.

6) مشروع قـانون مقدم من النائب كريم السادات و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

جلسة الإثنين

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب (6) مشروعات قوانين مقدمة من النواب ( عُشر عدد أعضاء المجلس)، وهي:

1) مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد مقلد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، أحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

2) مشروع قـانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وأحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

3) مشروع قـانون مقدم من النائب عاطف المغاوري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والخطة والموازنة.

4) مشروع قـانون مقدم من النائب هاني أباظة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، وأحيل إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

5) مشروع قـانون مقدم من النائب نبيل عسكر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الدستورية والتشريعية.

6) مشروع قـانون مقدم من النائبة جيهان البيومي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمي.

جلسة الثلاثاء

أحال المستشار الدكتور جبالي، في بداية الجلسة العامة 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس؛ وهي:

1) مشروع قـانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وأحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

2) مشروع قـانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الطعن أمام محكمة النقض، وأحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

3) مشروع قـانون مقدم من النائب عصام العمدة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، وأحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

4) مشروع قـانون مقدم من النائب جمال السعيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة.

5) مشروع قـانون مقدم من النائب عبد المنعم أمام و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نظام الإدارة المحلية وأحيل إلى لجنة الإدارة المحلية.

6) مشروع قـانون مقدم من النائب خالد بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنه 2017، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي.

7) مشروع قـانون مقدم من النائبة أية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، أحيل إلى لجنة الشباب والرياضة.