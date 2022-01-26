تشميع مطاعم ومحلات جزارة بحدائق الأهرام بعد ضبط لحوم فاسدة- فيديو

كتب يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إن حي للهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والأغذية، شن حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق ومحلات الجزارة بحدائق الأهرام للتأكد من صلاحية وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك انطلاقاً من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة، عن غلق وتشميع عدداً من المطاعم ومحال الجزارة بحدائق الأهرام وذلك بعد ضبط ١٥٠ كجم لحوم مجهولة المصدر ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية.

وتم مصادرة المضبوطات وإعدامها واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بالواقعة بمتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وتوفيق جمال رئيس القطاع.