بسام راضي ينشر فيديو زيارة الرئيس السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة

كتب يوسف عفيفي:

نشر السفير باسم راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فيديو يتضمن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الإمارات العربية المتحدة.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ذكر بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبوظبي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبحسب بيان سابق للرئاسة صباح اليوم: بحث الرئيس مع شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين مصر والإمارات، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول التطورات الأخيرة للقضايا الإقليمية، وذلك في ضوء ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية.​