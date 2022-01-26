بسام راضي ينشر فيديو زيارة الرئيس السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة

09:28 م الأربعاء 26 يناير 2022
بسام راضي ينشر فيديو زيارة الرئيس السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة

السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب يوسف عفيفي:

نشر السفير باسم راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فيديو يتضمن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الإمارات العربية المتحدة.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ذكر بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبوظبي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبحسب بيان سابق للرئاسة صباح اليوم: بحث الرئيس مع شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين مصر والإمارات، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول التطورات الأخيرة للقضايا الإقليمية، وذلك في ضوء ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية.​

السيسي عبدالفتاح السيسي الإمارات العربية المتحدة بسام راضي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1809

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

1783

متعافون اليوم

413558

إجمالي الإصابات

22431

إجمالي الوفيات

347557

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • طقس الخميس | شديد البرودة وأمطار على هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا