العربية للتصنيع تسلم محطة "بوسيا" للطاقة الشمسية للحكومة الأوغندية

كتب- محمد سامي:

سلم السفير أشرف سويلم، السفير المصري في أوغندا، الحكومة محطة "بوسيا" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية التي قامت بإنشائها الهيئة العربية للتصنيع، خلال حفل نظمته الحكومة الأوغندية، حيث جاء التنفيذ طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء بدول القارة الأفريقية في مختلف مجالات التصنيع، من خلال المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل.

وقال عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن المحطة التي تم إنشاءها تعمل بنظام الخلايا الفوتوفولتية بقدرة ٤ ميجاوات تحت إشراف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى حرص العربية للتصنيع على تبادل الخبرات وتدريب العمالة الفنية بدولة أوغندا على أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة.

وأعرب "التراس"، عن شكره واعتزازه بالمجهودات الصادقة لكل من وزارة الخارجية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وسفير مصر في أوغندا، ووزارة الكهرباء الأوغندية، مشيرًا إلى أهمية هذه المجهودات في الإسراع بإنجاز المشروع الحيوي في وقت قصير.

وفي سياق متصل، أكد "التراس"، أن الهيئة العربية للتصنيع، لديها خطة طموحة لتلبية كافة إحتياجات السوق المحلي والأفريقي في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بل والدخول في المنافسة العالمية مستقبلا، مشيرًا إلى تعزيز قدراتنا التصنيعية وخطوط الإنتاج بكافة نظم التصنيع الرقمية الحديثة حتى نحصل على ألواح شمسية فائقة الجودة تسمح لنا بالمنافسة في السوق العالمي.

يذكر أن حفل تسليم المحطة شهده من الجانب الأوغندي كل من السيدة "ربيكا كاداجا" النائبة الأولى لرئيسة الوزراء ورئيسة البرلمان السابقة ووزيرة شئون شرق افريقيا، والسيدة "روث سينتامو" وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، وممثل عن السيد"جون مويونجو" وزير الدولة الأوغندي لشئون التعليم العالي، فضلا عن رئيسة مجلس أمناء جامعة بوتسيما ونائب رئيس الجامعة، وحشد من القيادات المحلية والشعبية، وأساتذة الجامعة وطلابها.