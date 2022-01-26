الطقس غداً.. الأرصاد: شديد البرودة وأمطار على هذه المناطق

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كتب يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مختلف الأنحاء الخميس.

ومن المتوقع، أن يسود الخميس، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط الرياح والشبورة المائية صباحا، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط رياح، وأمطار بنسبة 50% على السواحل الشمالية.

واستعرضت الهيئة، تفاصيل الظواهر التي تسيطر على مناطق الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة الكبرى

- طقس بارد نهارا شديد البرودة وصقيع ليلا على القاهرة الكبرى، يكون غائم ونشاط الرياح والشبورة المائية صباحا.

الوجه البحري

- طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط الرياح والشبورة المائية صباحا.

السواحل الشمالية

- طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.- يسود طقس غائم إلى جانب سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط رياح، وأمطار بنسبة 50%.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.

- نشاط رياح، وغائم جزئي.

شمال الصعيد

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل حد الصقيع.- نشاط رياح أحيانا.

جنوب الصعيد

- يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.