مدبولي يؤكد على دور الشرطة في حفظ الأمن والأمان مع رجال القوات المسلحة

06:04 م الأربعاء 26 يناير 2022
مدبولي يؤكد على دور الشرطة في حفظ الأمن والأمان مع رجال القوات المسلحة

الدكتور مصطفى مدبولي

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أ ش أ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الدور الوطني لرجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان بمختلف ربوع الوطن، وذلك جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، بما يدعم الاستقرار، ويسهم في تحقيق التنمية المستهدفة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للحكومة بكامل هيئتها، من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

وخلال الاجتماع جدد رئيس الوزراء التهنئة لوزير الداخلية، ولرجال الشرطة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية السبعين، مشيداً فى هذا الصدد بمستوى التنظيم الذى ظهرت عليه الاحتفالية التى أقيمت بهذه المناسبة، وشرفت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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Asha
مصطفى مدبولي مجلس الوزراء القوات المسلحة العاصمة الإدارية الجديدة

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