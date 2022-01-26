رئيس "أبوظبي للغة العربية": معرض القاهرة للكتاب فرصة استثنائية للترجمة

05:43 م الأربعاء 26 يناير 2022
رئيس "أبوظبي للغة العربية": معرض القاهرة للكتاب فرصة استثنائية للترجمة

معرض القاهرة الدولي للكتاب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

قال الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للترجمة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشكل لنا جميعًا منصة استثنائية لتبادل التجارب والخبرات لصناعة النشر ومعالجة التحديات التي تواجهها ويشكل هذا العام نقطة فاصلة في تاريخه.

وأضاف رئيس مركز أبوظبي للترجمة، في كلمته خلال مؤتمر الترجمة عن العربية جسر الحضارة، بمركز المنارة، ضمن فعاليات اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسون: "ينظم مركز اللغة العربية عددًا من الفعاليات التي سنعلن عنها خلال الأيام المقبلة، ويسعى المركز إلى تعزيز تواصل اللغة مع اللغات الأخرى كما يسعى إلى ريادة اللغة العربية وترسيخ استخدامها محليًا وعالميًا".

وتابع: "يسعى المركز إلى دعم حركة الترجمة وبناء علاقة قوية مع المترجمين العالميين لبناء جسر قوي مع اللغات الأخرى من خلال برنامج مشروع كلمة للترجمة ونجح المشروع في تحقيق إنجازات لافتة تخطى ألف كتاب من ٢٣ لغة ما أدى إلى تأسيس علاقات مع كتاب عالميين وناشرين دوليين وسط احترام كامل لحقوق الملكية الفكرية".

وواصل: "قامت مصر بجهود كبيرة في الحفاظ على اللغة العربية وأهم إنجازاتها معجم اللغة العربية، فضلا عما قدمه أبناؤها من جهود كبيرة وعلى رأسهم الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة المصري الأسبق".

معرض القاهرة للكتاب مركز أبوظبي للترجمة مؤتمر الترجمة الغة العربية

الخبر التالى:

15 صورة ترصد.. ماذا فعلت الأمطار في شوارع القاهرة الكبرى؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1809

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

1783

متعافون اليوم

413558

إجمالي الإصابات

22431

إجمالي الوفيات

347557

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر |كوت ديفوار 0-0 مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا