رئيس "أبوظبي للغة العربية": معرض القاهرة للكتاب فرصة استثنائية للترجمة

كتب- مصراوي:

قال الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للترجمة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشكل لنا جميعًا منصة استثنائية لتبادل التجارب والخبرات لصناعة النشر ومعالجة التحديات التي تواجهها ويشكل هذا العام نقطة فاصلة في تاريخه.

وأضاف رئيس مركز أبوظبي للترجمة، في كلمته خلال مؤتمر الترجمة عن العربية جسر الحضارة، بمركز المنارة، ضمن فعاليات اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسون: "ينظم مركز اللغة العربية عددًا من الفعاليات التي سنعلن عنها خلال الأيام المقبلة، ويسعى المركز إلى تعزيز تواصل اللغة مع اللغات الأخرى كما يسعى إلى ريادة اللغة العربية وترسيخ استخدامها محليًا وعالميًا".

وتابع: "يسعى المركز إلى دعم حركة الترجمة وبناء علاقة قوية مع المترجمين العالميين لبناء جسر قوي مع اللغات الأخرى من خلال برنامج مشروع كلمة للترجمة ونجح المشروع في تحقيق إنجازات لافتة تخطى ألف كتاب من ٢٣ لغة ما أدى إلى تأسيس علاقات مع كتاب عالميين وناشرين دوليين وسط احترام كامل لحقوق الملكية الفكرية".

وواصل: "قامت مصر بجهود كبيرة في الحفاظ على اللغة العربية وأهم إنجازاتها معجم اللغة العربية، فضلا عما قدمه أبناؤها من جهود كبيرة وعلى رأسهم الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة المصري الأسبق".