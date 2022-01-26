صلاح فضل يوصي بإنشاء مركز تابع للجامعة العربية للتنسيق بين مراكز الترجمة

كتب- مصراوي:

قال الدكتور صلاح فضل، الأمين العام لمجمع اللغة العربية، إن الترجمة من العربية للغات الأخرى بدأ في مدينة طليطلة الإسبانية وذلك في مجال العلوم الطبيعية والإنسانية، وقامت مدرسة الترجمة بنقل أمهات الكتب من اللاتينية الأم إلى الفرنسية واللغات العالمية.

وأضاف رئيس مجمع اللغة العربية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب: "حمل رفاعة الطهطاوي الموجة الرابعة للترجمة وذهب إلى باريس إمامًا وشيخًا للبعثة التي كانت تدرس العلوم وفرد عمته ليحتوي فيها علوم الكيمياء والاقتصاد".

وتابع: "صورة العرب لدى العالم لا تسر، فموجات الإرهاب والتطرف أعطت العالم صورة ذهنية سيئة، وعلينا أن نغير هذه الصورة، بأن ننتهز الجناح المحلق في ثقافتنا المعاصرة وهو جناح الفنون والعلوم الإنسانية ولدينا شخصيات نفخر بها ونرفع رأسنا عندما نترجم أعمالهم للغات الحية، وإذا كانت مجالات العلوم الطبيعية والرياضات وغيرها لا تمكننا من ذلك علينا أن نعتز بتراثنا وبه طاقة خلاقة".

وواصل: "أوصى المراكز المشغولة بالترجمة ومنها مركز كلمة بالإمارات بتأسيس مركز للتنسيق بين هذه المراكز جميعها يتخذ من جامعة الدول العربية مركزًا له".

وقال، إن ذلك يمنع إهدار الطاقة وتوظيف الطاقات العلمية واختيار أعمال حقيقية يتم ترجمتها ترجمة عكسية لأنها تعتمد على الصدفة والعشوائية وعلى مؤسساتنا أن تقوم بعمل منظم حقيقي وأن تضع قوائم لما لم يترجم إلى الآن من كتب التراث، ليدرك العالم أن التراث لا ينتج الإرهاب فقط وإنما ينتج أيضًا ابداعًا مثل ألف ليلة وليلة الذي يدين له الإبداع العالمي.