مدبولي يتفقَّد جناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب - محمود مصطفى:

تفقَّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، الجناحَ الخاص لدار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٣ والذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى ٧ فبراير ٢٠٢٢، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".

واستمع معالي رئيس الوزراء، إلى شرح وافٍ عن أهم الإصدارات التي ضمَّها جناح دار الإفتاء في المعرض من مؤلفات وموسوعات جديدة أصدرتها الدار خلال الفترة الماضية، وكذلك إصدارات الأعوام السابقة التي لقيت إقبالًا ملحوظًا من القراء خلال فعاليات المعرض في دوراته السابقة.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية تشارك في الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بمجموعة متميزة من الإصدارات في جناحها الخاص، حيث تعرض إصدارتها في صالة 4 جناح B36، والتي تأتي استكمالًا لاستراتيجية دار الإفتاء التي تبنتها منذ سنوات لنشر صحيح الدين، ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة، والمفاهيم المتشددة من خلال إصدارات الدار التي تتبنى الفكر الوسطي والمنهجية العلمية.​