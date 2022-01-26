وزير السياحة يلزم المنشآت الفندقية بتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة

02:30 م الأربعاء 26 يناير 2022
وزير السياحة يلزم المنشآت الفندقية بتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة

المنشآت الفندقية

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كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير السياحة والآثار، بالتزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقا لمفهوم السياحة المستدامة.

ونص القرار على أن تلتزم الهيئات والمنشآت بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر.

المنشآت الفندقية شرم الشيخ السياحة

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