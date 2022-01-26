وفاة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق

كتب- مينا غالي:

توفي صباح اليوم الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، وذلك متأثرًا بأزمة قلبية.

وأعلن الكاتب الصحفي في جريدة أخبار اليوم، جمال حسين، وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير أخبار اليوم السابق ورئيس مجلس الإدارة.

وكتب حسين عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ياسر رزق في ذمة الله، اللهم ارحمه رحمة واسعة".